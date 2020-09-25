Kırsalda 34 projeye 35 milyon lira hibe

Ertuğrul Şahan Ankara

Pakdemirli, IPARD-II destekleri 8. Başvuru Çağrısı 4. Grup sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, TKDK’nin uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019’da yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. Grup sonuçlarının belli olduğuna dikkati çekerek, “Açıklanan 34 projeye 35 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 10’u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6’sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1’i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3’ü su ürünleri işleme yatırımı, 14’ü de meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor. Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinden kamuoyuna açıklandı.