“Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık”

Gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ile alet ekipman alımı gibi konulara ilişkin hibe desteklerine başvurabildiğini vurgulayan Pakdemirli, “Kırsaldaki vatandaşın yanındayız” mesajı verdi. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: “IPARD-1 ve IPARD-2 programlarıyla son 10 yılda yaklaşık 16 bin 500 projeyle sözleşme imzaladık, bu projelere 4,3 milyar lira hibe desteği ödedik. Böylece kırsalda 12,5 milyar lira yatırım yapıldı, 67 bin yeni istihdam oluştu. Bakanlık olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin her daim yanındayız.”