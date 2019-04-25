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Kırsal da ekonomiye dahil olsun

Tarıma dayalı büyüme modeli iş dünyasının da gündeminde. Hollanda’nın 110 milyar dolarlık; Türkiye’nin ise 17 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı olduğuna dikkat çeken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Kaan, “Bu durum köylerin yeniden imarını ön plana çıkarıyor, kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor” tespitinde bulundu.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:28
Kırsal da ekonomiye dahil olsun

 Buğra Kardan 

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ana eksene sadık kalınmalı

Kaan, Türkiye ekonomisinin çok modelli ve karma yapıda olduğuna işaret etti. Kaan, yerel, bölgesel ve sektörel farklılıkların öngörülmeyen kırılmalar ya da sapmalar üretebildiğini belirterek, “Bu yüzden genel geçer, makro düzenlemelerle bir tarafı düzeltirken diğer tarafa zarar verebilirsiniz. Ekonomi, elbette makro kaidelerin ana eksenine sadık kalmalı. Lakin bizim gibi ülkelerde işin rengini ince ayarlar belirler. Bu ince ayarlar, mikro bilgidir yani sahadan gelen gerçek ve temiz enformasyondur” dedi.

Atıl kalan kaybeder

Saha bilgisinin makro politikaların başarıyla uygulanmasının önünü açacağını kaydeden Kaan, şöyle konuştu: “Derneğimiz, bu anlamda önemli bir görev görüyor. Hem yerelde hem de global anlamda devletin bilgi kasası olmak yolunda ilerliyor. Yeni dönemde MÜSİAD, bütün dönüşümünü bu bakış açısı ekseninde yeniden şekillendiriyor. Unutmayalım ki değişim karşısında atıl kalanlar, kaybetmeye mahkûmdur. Biz de bunun için kendi iç dönüşümümüze, tazelenmeye önem veriyoruz.

Sermaye birikimi kilit kozumuz

Ekonomik kırılganlığın stagflasyon ve sıkışma döneminde ortaya çıktığının altını çizen Kaan, “Sermaye birikimi, böyle dönemlerde çıkar ve kilit koz olarak kullanılır” ifadesini kullandı. İstanbul sermayesinin “Kurumlar Vergisi’ni yüzde 80’ini biz ödüyoruz” söylemine de karşı çıkan Kaan, şunları söyledi: “Söz konusu verginin milli gelir içindeki payı yüzde 0,8. Yüzde 1 bile değil. Türkiye’de toplanan vergi içindeki payında da yüzde 8 civarında. Buradan hareketle iş dünyasına bir mesaj vermek manipülasyon oluyor. Biz gücümüzü vergi öncesi kârdan mı, imalattan satışlardan yola çıkarak mı belirteceğiz?

Köyler yeniden imar edilsin

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kaan, şehirden ziyade kırsal alanda yaşamın yeniden sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı: “Köyleri yeniden imar etmemiz lazım. Hollanda, yaklaşık 110 milyar dolarla dünyada en fazla gıda ihracatı yapan ülke. Bizim ihracatımız ise 17 milyar dolar seviyesinde. Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım. Bakın, bugün köydeki delikanlıya kız vermiyorlar. Çünkü televizyon ve her taraf şehirdeki yaşamı anlatıyor. Burada kârlılık da söz konusu değil çünkü verimlilik yok.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:28
  1. İstanbul
  2. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  4. Türkiye ekonomisi

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