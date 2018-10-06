Kirpik kaybı tümör habercisi olabiliyor



Genelde önemsenmeyen gözdeki arpacık, yara veya sivilce göz kapağındaki tümörün erken habercisi olma ihtimali yüksek. Onun için bu işarete dikkat edilmeli ve önemsenmeli. Son yıllarda artış gösteren bu sinsi hastalığa en çok yaşlılarda rastlanıyor. Bazı durumlarda gözün alınması gibi kötü sonuçlara yol açan göz tümörlerinin özel bir sebebi bulunmuyor ancak çok fazla güneş ışığına maruz kalmak tümörü tetikleyebiliyor.

Hekimler, göz kapağında kirpik kaybına yol açan ve devamlı büyüyen kitlenin aksi ispat edilene kadar kötü huylu tümör olarak tanımlandığını ifade etmekteler.

Göz kapağı tümörlerinde başı bazal hücreli karsinomun çekiyor. Bu tümör, kolay fark edilen bir yerde olduğu için genellikle erken teşhis ediliyor. Bazal hücreli karsinom yavaş ilerliyor. Kan ya da lenf yoluyla vücudun başka yerine yayılmıyor. Göz kapağındaki tümörlerin yassı epitel skuamöz hücreli tipi ise daha az görülmesine mukabil, daha hızlı ve tehlikeli bir seyir izliyor.

GÖZÜ EN ÇOK AKCİĞER KANSERİ ETKİLİYOR

Gözün içinde kanserler bulunduğunu belirten uzmanlar, bunlar arasında en sık olanının çocuklarda da görülen retinoblastom olduğunu, bunun da göz merkezindeki beyazlaşmayla belirti verdiğini kaydetti. Gözü en fazla etkileyenin metastazlara bağlı tümörler olduğunu ısrarla vurguluyorlar. Başka organlardaki kanserler kan ve lenf yoluyla gözü etkilemesiyle ortaya çıkan ve gözde metastaza sebep olan bu tip kanserler arasında ilk sırayı akciğer kanserinin alıyor.

HER TÜMÖR KANSER DEĞİL



Ancak gözdeki her tümör, kanser demek değil. İyi huylu göz tümörleri de bulunuyor. İyi huylu tümörlerin en büyük özelliği alttaki dokuya yapışık olmaması. İyi huylu tümörler hareketli oluyor. Ancak iyi huylu olsa bile cerrahi olarak çıkarılırken kapağın fonksiyonunun ve hastanın görünüşünün bozulmamasına özen göstermek gerekiyor. Ayrıca iyi huylu tümörler nadiren de olsa kötüleşebiliyorlar.

Göz tümörlerinin tedavisi daha çok cerrahi.. Tümörün kendisi küçük ise bir bütün olarak çıkarılıyor. Tümör çıkarıldıktan sonra kapak ya kendi kendine kapatılır ya da özel yöntemlerle yeniden göz kapağı yapılıyor. Bunun için vücudun ağız içi, kulak kıkırdağı ve kulak arkasından veya vücudun herhangi bölümünden alınan cilt parçası kullanılıyor.

Tedaviye yaklaşımda tümörün büyüklüğü önemli bir kriter.. Belli bir oranın üzerindeki büyüklüğe sahip tümörler maalesef gözün alınmasını gerektirebiliyor.

Durun hemen paniklemeyin!

Normalde üst göz kapağımızda 90 ila 160 adet arasında kirpik bulunur. Alt kirpiklerde ise ortalama miktar 80 adettir. Her bir kirpiğin ömrü 3 ila 6 ay arasında değişir.

Kirpiklerimizin bu yaşam döngüsüne bakacak olursak ara ara kirpiklerin dökülmesinin ve yerine yenilerinin gelmesinin olağan bir süreç olduğu anlaşılır. Ancak belirgin bir şekilde, yeni kirpiklerin çıkma hızından çok daha süratli olarak aniden kirpikler dökülmeye başlamışsa, bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. Tıp dilinde kirpiklerin (veya kaşların) enfeksiyon benzeri bir sebeble aniden dökülmesine madarozis denir.

Neler dökülmeye yol açar?

Makyaj: Sürekli kullanılan kozmetik ürünler, kirpik şekillendirici aletler veya makyaj temizleme ürünleri kirpiklere zarar verir. Rimeli silmeye uğraşırken gözü ovuşturmak ve kirpikleri çekiştirmek de..

Arpacık: Tıptaki adı blefarit olan arpacık, göz kapağındaki iltihaplanmadır ve yaralanma, alerji ya da enfeksiyon sonucu oluşabilir. Bazı kişilerde arpacıkla birlikte kirpik dökülmesi de görülür. Neyse ki arpacığın iyileşmesinin ve belirtilerin ortadan kalkmasının ardından kirpikler de geri gelir.

Saçkıran: Vücuttaki tüm kılların ya da sadece bir bölgedeki kılların (genellikle de yama şeklinde) dökülmesidir. Saçkıran sebebiyle dökülen kirpiklerin yeniden çıkıp çıkmayacağı kişiye göre değişir. Saçkıran bir bağışıklık sistemi hastalığıdır.

Tiroid hastalıkları: Tiroid bezinin salgıladığı hormonlar vücudumuzun genel sağlığı için oldukça önemlidir. Tiroid hastalıklarının çeşitli belirtileri vardır ve bunlardan biri de kirpiklerin dökülmesi olabilir.

Zeytinyağı besler

Gözlerinizi sık sık ovuşturmaktan kaçınmak, ağır ve sık makyaj yapmamak, dengeli beslenmek, zeytinyağı ya da badem yağı ile kirpikleri nemlendirmek kirpiklerinizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. Beslenme demişken balık, yumurta, fasulye ve yoğurt kirpikler için önerilen gıdalara örnek verilebilir. Bunlara protein ve vitamin bakımından zengin diğer yiyecekler de eklenebilir.