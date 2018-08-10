0553 313 94 23

Kirpik dökülmesi neden olur?

Kirpik dökülmesi nedenleri nelerdir? İşte kirpik dökülmesi nedenleri...

10 Ağustos 2018 Cuma 23:47
Kirpik dökülmesi neden olur?

Sağlıklı bir şekilde geri büyüdükleri sürece az miktarda kirpik dökülmesi çok normaldir. Bu durum vücuttaki tüm kıllarda görülen doğal yenilenme sürecinin bir parçasıdır. Ancak aşırı kirpik dökülmesi bir sorunun belirtisi olabilir.

KİRPİK DÖKÜLMESİ NEDENLERİ

STRES

Stres sadece enerjimizi düşürmüyor, hormonlarımıza negatif etki ederek fiziksel sorunlara da neden oluyor.  Stres, saç dökülmesine neden olduğu gibi kirpik dökülmesine de yol açabilir.

GENETİK

Vücut kodlarımız kirpiklerimizin ne kadar sürede yenileneceği ve dökülmeye ne kadar meyilli olacağına dair bilgiler de içeriyor. Kirpik dökülmesi miktarı diğer tüm etkenler aynı olsa bile kişiden kişiye değişkenlij gösterir.

TROİT SORUNLARI

Normalden çok veya az aktif olan tiroit bezi saç ve kirpik dökülmesine neden olabilir.

BAZI HASTALIKLAR

Saçkıran olarak da bilinen alopesi areata daha çok saçlı deride görülse de kirpik dökülmesine de yol açabiliyor. Göz kapağı iltihabı (blefarit) da kirpik dökülmesine neden olabilir.

BESİN YETERSİZLİĞİ

Özellikle B vitamini eksikliği kirpik dökülmesine yol açabilir. Ancak kirpik dokuları birçok farklı besine ihtiyaç duyar, eksiklikleri halinde kirpik dökülmesi yaşanabilir.

KEMOTERAPİ

Kemoterapi tedavisi kansere karşı çok etkilidir anacak kuvvetli yan etkileri vardır. Kalıcı kirpik dökülmesine neden olabilir..

YOLMAK

Kirpikleri çekmek, yolmak veya asılmak kirpik diplerine geri dönüşü olmayan hasar verebilir. Kirpik dökülmesine yol açtığı gibi yeniden çıkan kirpiklerin eskisi kadar uzun olmamasına yol açabilir.

SÜRTÜNME

Alerji veya kuruluk gibi nedenlerle gözlerinizi sürekli kaşırsanız kirpik dökülmesi kaçınılmaz olabilir.

YAŞLANMA

Yaşlandıkça diğer hücreler gibi kirpik dibi hücreleri de yıpranır ve kendilerini yenilemekte zorlanmaya başlar. Belli bir yaştan sonra bu nedenle kirpik dökülmesi yaşamak çok doğaldır.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 23:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Bafetimbi Gomis açıklaması!
    1. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    2. Abdurrahim Albayrak'tan bomba transfer..
    3. Flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yeni..
    4. Bakan Varank: Türkiye’nin gücünün..
    5. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!..
    6. BM'den Suudi Arabistan'a sert tepki:..
    7. Fatih Terim'den çok sert tepki: İki..
    8. Rus uçakları Halep'i vurdu: 20 ölü!
    9. Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi!..
    10. Rusya'dan Türkiye destek mesajı!
    11. Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu:..
    12. Özer Hurmacı'dan flaş Trabzonspor..
    13. Trump'ın ambargoları ülkesine zarar..
    14. Trump'ın Türkiye kararına ABD..
    15. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
    16. FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!
    17. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    18. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    19. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    20. Yenidoğan sarılığına dikkat!
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?