Kirpik dökülmesi neden olur?

Sağlıklı bir şekilde geri büyüdükleri sürece az miktarda kirpik dökülmesi çok normaldir. Bu durum vücuttaki tüm kıllarda görülen doğal yenilenme sürecinin bir parçasıdır. Ancak aşırı kirpik dökülmesi bir sorunun belirtisi olabilir.

KİRPİK DÖKÜLMESİ NEDENLERİ

STRES

Stres sadece enerjimizi düşürmüyor, hormonlarımıza negatif etki ederek fiziksel sorunlara da neden oluyor. Stres, saç dökülmesine neden olduğu gibi kirpik dökülmesine de yol açabilir.

GENETİK

Vücut kodlarımız kirpiklerimizin ne kadar sürede yenileneceği ve dökülmeye ne kadar meyilli olacağına dair bilgiler de içeriyor. Kirpik dökülmesi miktarı diğer tüm etkenler aynı olsa bile kişiden kişiye değişkenlij gösterir.

TROİT SORUNLARI

Normalden çok veya az aktif olan tiroit bezi saç ve kirpik dökülmesine neden olabilir.

BAZI HASTALIKLAR

Saçkıran olarak da bilinen alopesi areata daha çok saçlı deride görülse de kirpik dökülmesine de yol açabiliyor. Göz kapağı iltihabı (blefarit) da kirpik dökülmesine neden olabilir.

BESİN YETERSİZLİĞİ

Özellikle B vitamini eksikliği kirpik dökülmesine yol açabilir. Ancak kirpik dokuları birçok farklı besine ihtiyaç duyar, eksiklikleri halinde kirpik dökülmesi yaşanabilir.

KEMOTERAPİ

Kemoterapi tedavisi kansere karşı çok etkilidir anacak kuvvetli yan etkileri vardır. Kalıcı kirpik dökülmesine neden olabilir..

YOLMAK

Kirpikleri çekmek, yolmak veya asılmak kirpik diplerine geri dönüşü olmayan hasar verebilir. Kirpik dökülmesine yol açtığı gibi yeniden çıkan kirpiklerin eskisi kadar uzun olmamasına yol açabilir.

SÜRTÜNME

Alerji veya kuruluk gibi nedenlerle gözlerinizi sürekli kaşırsanız kirpik dökülmesi kaçınılmaz olabilir.

YAŞLANMA

Yaşlandıkça diğer hücreler gibi kirpik dibi hücreleri de yıpranır ve kendilerini yenilemekte zorlanmaya başlar. Belli bir yaştan sonra bu nedenle kirpik dökülmesi yaşamak çok doğaldır.