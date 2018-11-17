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Kirpiğinizde sorun varsa...

Yaklaşık 1000 yıl önce, kirpiğinizde bir sıkıntı olduğunda, gözleri, sirke, sarmısak, pırasa, soğan veya başka bir benzer "iksir"lerletedavi ediliyordu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 20:15
Kirpiğinizde sorun varsa...


Karışım, kullanımdan önce en az dokuz gün boyunca pirinç bir kapta saklanıyordu. Sadece sarmısak değil, aynı zamanda kalaylı bakırın ve sofra tuzlarının da antibakteriyel olduğu biliniyordu.

Bunlar farelerde test edildi, dirençli böceklerin %90 kadarını öldürdüğünü gösterdi.

Bugün sarmısağın antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiparazitik özelliklere sahip olduğunu biliyoruz.

Sarımsaktaki biyokimyasalların kombinasyonunun antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaştığı kanıtlandı.

Sarmısak tarafından öldürülen süper böceklerden bazıları 10'dan fazla farklı antibiyotiğe dirençli olduğunu da biliyor musunuz?!

Kalaylı bakır kaplarda yemek yememiz de boşuna değilmiş meğerse.. Ama hepsini dandik, zehirli teflonlar uğruna kapı dışarı ettik!

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 20:15
  1. kirpik
  2. kirpik hastalıkları

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