Kırmızı temizlik işçileriyle görüştü

Belediye işçileriyle sabahın erken saatlerinde bir araya gelen İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, “İşini yapan kimseyi işten çıkartmayacağız” dedi.

Sabah gün doğmadan mesaiye başlayıp gece yarılarına kadar şehri temizleyen temizlik işçilerini ziyaret eden İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, işçilerle sohbet etti.

Kırmızı, belediyeyi daha iyi yönetmek ve Adıyaman’a daha iyi hizmet edebilmek için yola çıktıklarını belirterek, "Bize güvenin, emin olun, rahat olun. Biz hizmet için geliyoruz. Kimseyle husumetimiz yok" dedi.

Belediye işçileri arasında "Kazanırsa bazı işçileri çıkarıp yerine başkalarını alacak” diye dedikodu yayıldığıyla ilgili kendisine bilgi geldiğini söyleyen Abdulkadir Kırmızı, "Asla böyle bir şey yapmayız. Herkes rahat olsun. Biz Adıyaman’ımıza hizmet etmeye geliyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız" diye konuştu.