Kırmızı orman meyvesi çilek ne işe yarar?

Çilek Çilek, dünyada en çok tüketilen meyvelerden biridir ve aynı zamanda en iyi C vitamini kaynağıdır. Kalp hastalığı için risk faktörlerini azalttığı ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Çileğin Faydaları Nelerdir?

Kanı temizler

Sakinleştirici etkiye sahiptir

Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir

Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar

Yiyebileceğiniz en sağlıklı diğer orman meyveleri

Yaban mersini

Ahududu

Goji berry

Çilek

Acai üzümü

Kızılcık

Üzüm

Gebelikte çilek yemek



Çileğin içinde bulunan protein, yağ, lif, sodyum, potasyum, kalsiyum, A ve C vitaminleri ile demir hamile anne ve bebek sağlığını korur ve geliştirir. Yani çilek yemek çok önemlidir. Doktorunuz ve uzmanların fikrini de alarak yemek en doğrusudur. Hamilelikte bazen çilek size tek bir öğün olarak da yetebilir.