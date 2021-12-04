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Kadın - Aile Kırmızı orman meyvesi çilek ne işe yarar?
Kadın - Aile

Kırmızı orman meyvesi çilek ne işe yarar?

Kırmızı orman meyveleri içerisinde bol miktarda magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi maddeler ve A, B, C vitaminleri içerir.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:11:00 - 2021-12-04 15:17:54
Kırmızı orman meyvesi çilek ne işe yarar?

Çilek Çilek, dünyada en çok tüketilen meyvelerden biridir ve aynı zamanda en iyi C vitamini kaynağıdır. Kalp hastalığı için risk faktörlerini azalttığı ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Çileğin Faydaları Nelerdir?

  • Kanı temizler
  • Sakinleştirici etkiye sahiptir
  • Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir
  • Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar

Yiyebileceğiniz en sağlıklı diğer orman meyveleri

  • Yaban mersini
  • Ahududu
  • Goji berry
  • Çilek
  • Acai üzümü
  • Kızılcık
  • Üzüm 

Gebelikte çilek yemek

Çileğin içinde bulunan protein, yağ, lif, sodyum, potasyum, kalsiyum, A ve C vitaminleri ile demir hamile anne ve bebek sağlığını korur ve geliştirir. Yani çilek yemek çok önemlidir. Doktorunuz ve uzmanların fikrini de alarak yemek en doğrusudur. Hamilelikte bazen çilek size tek bir öğün olarak da yetebilir.

 

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