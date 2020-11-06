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Aktüel Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek
Aktüel

Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:49:36 -
Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek

KONYA (AA) - Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, yeni tanıkların dinlenmesine karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Civan ve taraf avukatları katıldı.

Civan, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı, dinlenmeyen tanık beyanlarının alınmasına yönelik eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Müşteki avukatı da maktulün oğlunun tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, beyanların yargılamaya katkı sunabileceği gerekçesiyle Ahmet Y. ile Ali Ç'nin tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü Kavşağı'nda 5 Mayıs 2016'da, Osman Çayır (51) idaresindeki 07 S 0180 plakalı otomobile, arkasındaki araçtan pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Mermilerin isabet ettiği Çayır, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın işlettiği kahvehanenin müşterisi Mustafa Civan olduğu, Civan ve Çayır arasında sık sık tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı Civan, olay tarihinden 3 yıl sonra İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet alınca gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

Civan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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