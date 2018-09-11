Kırmızı ışıkta beklerken üzerine demir profiller düştü

Adıyaman’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine kamyonetten demir profiller düştü. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Adıyaman Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında meydana geldi. Zekeriya Polat yönetimindeki 02 KK 242 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken, aynı istikametten gelen Halil Ergan yönetimindeki 34 FT 5236 plakalı profil demir yüklü kamyonet kırmızı ışıkta ani fren yaptı. Ani fren ile birlikte kamyonetin üzerindeki profil demirler öndeki otomobil üzerine düştü. Çok sayıda demirin düştüğü otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen polisin tutanağı sonrasında otomobilin üzerindeki demirler kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.