Kırmızı ette çözümün yolu belli! Üreten biziz ama fiyat veren başkası

Vatandaş artan et fiyatlarından şikayetçi olurken sektör temsilcileri de alternatif çözüm önerileri sunmaya devam ediyorlar. İşte bu sürece ilişkin yorumdan dikkat çeken başlıklar:

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada yetiştiricilerin her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek “ Ekonomik faktörlere bağlı olarak girdi maliyetleriyle birlikte diğer maliyetlerin her geçen gün görülmemiş oranlarda yükseldiği bir ortamda yetiştiricilerimiz zararına da olsa üretmeye devam ediyor" dedi.

Fiyatları birlikler belirlemeli

Çelik, yetiştiricilerin ürettikleri ürünlerin fiyatlarını kendilerinin belirleyemediğine dikkat çekerek “ Yetiştiricilerimiz ürettiği ürünleri ya da yetiştirdiği hayvanlarını fiyat olarak belirleyemiyor. Üretiyor, yetiştiriyor ama fiyatları başkaları belirliyor.

Başkaları kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Yemin hammaddeleri çoğunlukla ithal edilirken burada da yetiştiriciler üzerinden ithalatçı kazanıyor ama yetiştirici kazanamıyor. Kasaplık hayvan veya et ithal eden kazanıyor bizim yetiştirici zararda. Sütte de durum farklı değil. Süt fiyatlarını da üretici değil sanayici belirliyor. Bizim talebimiz ette de sütte de fiyatların Yetiştirici ve Üretici Birlikleri tarafından belirlenmesidir" dedi.

Acil eylem planı uygulanmalı

Hayvancılıkta üretimin artırılması ile et ve süt fiyatlarında istikrarın yakalanacağına vurgu yapan Çelik “ Hayvancılıkta üretim yapan yetiştiriciler yaptığı işten para kazanırsa üretime devam eder kazanamazsa bir süre sonra bu işten çekilir. Dolayısıyla anaç hayvanlar kesime gider ki bugün büyükbaşta yaşanan durumun nedenlerinden birisi budur. Bu doğrultuda ülkemiz kırmızı et açığını kapatarak insanlarımızın bolca et tüketimini sağlamak için acil ve ciddi eylem planlarına ihtiyacımız var." dedi.

