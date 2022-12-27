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Ekonomi Kırmızı ette algı oyunu çekenlere ikaz
Ekonomi

Kırmızı ette algı oyunu çekenlere ikaz

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince’den önemli bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:38:00 -
Kırmızı ette algı oyunu çekenlere ikaz

Hacıince, “Bilerek veya bilmeyerek ‘et fiyatlarının kontrolden çıkacağı’ algısını oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmalı” ikazı yaptı. Hacıince, yazılı açıklamasında sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış görüldüğüne dikkati çekerek, “Kuzu etinde de böyle bir durum var. Bu hafif kıpırdanmanın ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince, Türkiye’nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizdi. Hacıince, şunları kaydetti: “Konsey olarak, bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmalarını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek ve kontrolden çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir.”

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