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Ekonomi Kırmızı ete fahiş fiyat mı uygulanıyor?
Ekonomi

Kırmızı ete fahiş fiyat mı uygulanıyor?

Yeniakit Publisher
2023-04-18 10:45:00 -
Kırmızı ete fahiş fiyat mı uygulanıyor?

Kırmızı ete peş peşe gelen zamlar Rekabet Kurumu'nun yakın takibinde. Peki fiyatlar neden artıyor? Esnaf bu duruma ne diyor?

Kırmızı et fiyatlarına peş peşe zam geliyor. En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etin son günlerde fiyatları artarak zam üstüne zam geldi.

Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Etiket yazmayı bıraktık yazmıyoruz artık. Bunun faturasını ramazan ayında sofrasına iftarına yemek hazırlamak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımız çekiyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 310 lira olan bir kiloluk dana döş kıyma 330 lira, 550 lira olan bonfile 600 lira, 340 lira olan dana kuş başı et 360 lira, 440 lira  olan antrikot şu an 410 lira oldu.

FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ NE?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Günü birlik alıp satan kişilerin fahiş fiyat yapmaz. Kasabın suçu yok, işin arkasında başka oyunlar dönüyor. Fiyatların özel olarak yükseltilmesine yönelik bir çaba var. Para cezasının yanında ifşa iş yeri kapatma mutlaka hapis cezasıyla desteklenmeli.” ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu’da bu fiyat artışını mercek altına aldı. “Cironun yüzde 10'u kadar ceza uygulanır” denildi.
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