Kırmızı et fiyatlarında indirim olacak mı?

Kırmızı et fiyatları zamlanacak mı? Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesinin ardından vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip etmeye başladı. Son olarak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karma yem fiyatlarında yüzde 12'lik bir indirim yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından et fiyatlarında bir düşüş olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Kırmızı et indirimi: