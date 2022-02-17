Temel gıda ürünlerinden KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indi. Tüketiciler ise indirimin etiketlere nasıl yansıdığını araştırırken yeni bir açıklama daha geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karma yem fiyatlarında yüzde 12'lik bir indirim yapılacağını duyurdu. Peki, bu gelişmenin ardından et fiyatları ucuzlar mı? Kırmızı ette ne kadar indirim yapılacak?

Kırmızı et fiyatlarında indirim olacak mı?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, karma yem fiyatlarında yapılan yüzde 12'lik indirimin hayvancılık sektörüne olumlu yansıyacağını belirtti.

Yem fiyatlarındaki indirimin et fiyatlarına da olumlu yansımasını beklediklerini belirten Çelik, "Karma hayvan yemlerindeki indirim, üretimin artmasını sağlayacak. Üretim artışıyla beraber et fiyatlarında da biraz daha ucuzlama olabilecektir" değerlendirmesinde bulundu.