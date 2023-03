Kırmızı et fiyatlarına rekor indirim!

Güncel et fiyatları vatandaşın gündeminde bulunuyor. 2023 Ocak ayından bu yana artış yaşanan et fiyatlarında Et ve Süt Kurumu indirim için harete geçti. Et fiyatlarını artıran etkenlerden biri de depremin yarattığı yıkıcı etki oldu.

İTHALAT ORANI ARTIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın Ramazan ayında ucuz ete kavuşması ve zincir marketlere rağbet göstermemesi için Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan ve karkas et ithal etme kararı aldı. Bu ithalatın yüzde 20'si et ve süt kurumuna verilirken yüzde 80'lik kısmı sanayiye verilecek. Son elde edilen bilgilere göre Et ve Süt Kurumu indirimli eti kilosu 120 TL'den dolaplarına dizecek.

Kırmızı etin kilo fiyatı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında 170 TL'ye kadar yükselmişti.

İthal edilecek et ve hayvanlar piyasalara can suyu olacak.

ULUSAL ET KONSEYİ RAPORU DÜŞÜŞÜ BELGELEDİ

Ulusal Et Konseyi'nin haftalık haftalık olarak yayınladığı et fiyatları raporuna bakıldığında dana karkasın kilogramı geçen hafta 175-180 TL bandına çıktığı görülüyor. Bu artışla birlikte dana kıymanın kilogram fiyatı 200, kuşbaşının kilogramı ise 250 TL bandını aştı. Uzmanlar, bu ithalatla birlikte et fiyatlarının 145-155 TL bandına düşeceğini ifade etti.

