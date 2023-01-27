Kırmızı eriğin yeni bir faydası ortaya çıktı: 4, 5 adet bile altın değerinde! Ne işe yarar?

Eriğin, bu şekilde mevsimi dışında da gönül rahatlığıyla günlük beslenme düzenindeki yerini alması mümkün olmaktadır. Güneş ışınları aracılığıyla doğal olarak kurutulan eriğin sağlık üzerindeki olumlu etkileri de oldukça yüksek.

Kuru erik, eriğin yılın her döneminde tüketilmesine olanak sağlayan bir meyve çeşididir. Vücuda birçok yararı olduğu araştırmalar sonucunda belirlenen kuru erik zayıflamak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tüketilmektedir. Erik kurusu zayıflamanın yanı sıra sağlığa yararlı birçok vitamin ve mineral de içermektedir. İşte birçok derde deva olduğu bilinen kuru eriğin faydaları…

Kuru Erik Faydaları

Kuru erik, erik çeşitlerinin güneşte kurutulmasıyla elde edilir. Bu haliyle erik, tatlı ihtiyacının doğal ve sağlıklı yollardan giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bahar ve yaz aylarında sevilerek tüketilen eriğin kışın da sofralarda yer alması sağlanmış olur. Sarı ve siyah eriğin kurutulmasıyla elde edilen bir yemiştir. Siyah erik mürdüm eriği olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle kuru mürdüm erdiği neye iyi gelir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bunun yanı sıra kuru erik zayıflatır mı konusu da sıklıkla araştırılmaktadır. Kuru erik zayıflamaya yardımcı olan bir maddedir. Kilo vermek isteyenlerin günlük diyetlerine eklemesinde fayda vardır.

Kırmızı erik, hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında tok tutma ve vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı konumunda. Bu özellikleri konumunda diyetisyen listesinde bir numarada olan kırmızı eriğe büyük ilgi olduğunu anlatan pazarcı esnafı Gencer Genç, "Kilolarca satılan kırmızı erik ilgi her zaman oluyor. Onun için biz de tezgahlarımızda eksik etmiyoruz. Genelde diyet yapanlar bu eriği soyuyor bize.

NE İŞE YARAR?

Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısı konumundaymış. Benim de araştırmalarıma göre içerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostu olduğunu gördüm. Diyetisyen listesinde bir numarada olan kırmızı eriğe bu yüzden ilgi büyük" dedi.

Kırmızı erik faydaları ve zararları

İçerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostudur. Etkili bir antioksidan olduğu bilinen mürdüm eriğinin faydaları arasında idrar söktürücü özelliği bulunur.

Yaşlanma karşıtı

Kırmızı erik diyet listesinde bir numarada olmalı

Kansızlığı önleyebilir.

Bağırsak sağlığını koruyor.

Tok tutuyor.

Kırmızı erik zararları: Erik doğru miktarda tüketildiğinde cilt, kalp ve damar, karaciğer ve bağışıklık sistemine olumlu etki ediyor. Ancak bu meyve tuzla ve aşırı miktarda yenildiğinde vücutta su tutması nedeniyle ödeme yol açıyor, tansiyonu yükseltiyor. Tuzsuz aşırı tüketilmesi halindeyse sindirim sistemi bozulabiliyor.

Küçük kırmızı erikten ne yapılır?

Kırmızı Erikleri Değerlendirmenin En Tatlı Yolu Olacak Farklı ve Kolay Tarif

Erik Suyu Tarifi.

Kırmızı Erikli Kek Tarifi.

Kırmızı Erikli Kolay Tart Tarifi.

Erik Marmelatı Tarifi.

Erikli Crumble Tarifi.

Mürdüm Erikli Muhallebi Tarifi.

Fırında Erik Pestili Tarifi.

Erik Reçeli Tarifi.