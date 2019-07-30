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Kırmızı eriğin faydaları neler?

Hem rengi hem de tadıyla yaz aylarında tercih edilen kırmızı erik, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kırmızı erik ve faydaları hakkında bilgi verdi. Kırmızı eriğin faydaları neler?

30 Temmuz 2019 Salı 21:55
Kırmızı eriğin faydaları neler?

Hem rengi hem de tadıyla yaz aylarında tercih edilen kırmızı erik, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kırmızı erik ve faydaları hakkında bilgi verdi. Kırmızı eriğin faydaları neler?

Kırmızı erik hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı konumundadır. 100 gram erikte ortalama 60 kalori vardır. Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısıdır. İçerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostudur.

Yaşlanma karşıtı

Kırmızı eriğin anti-aging etkisi vardır. Kırmızı erik içerdiği bu etki sayesinde yaşlanmaya savaş açmaktadır. Kırmızı eriğin içerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırmaktadır. Bu sebeple de kırmızı erik yaşlanmayı geciktirmektedir. Ayrıca bu sayede kilo verme süreçlerini desteklemektedir ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olmaktadır.

Kilo vermeye yardımcı

Kilo verme sürecinde vücut bir katabolizma sürecine sokulmaktadır. Yani vücut hem yıkılıp hem yeniden yapılmaktadır. Kırmızı erik vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçidir. Özellikle de diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok fazla olmaktadır. Kırmızı erik lif açısından çok zengin olduğu ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyet listelerinde mutlaka bulundurulmalıdır.

Demir emilimini sağlıyor

Kırmızı erik tüketildiğinde, vücuttaki demirin emilimi daha kolay ve hızlı olmaktadır. Kırmızı erik sayesinde kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demir karşılanabilir böylece vücuttaki kan dolaşımı çok daha iyi olmakta ve kansızlık sorunu önlenebilir. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

Bağırsak sağlığına olumlu katkısı var

Kırmızı erik sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını koruma özelliğine sahiptir. Ayrıca bu mayhoş meyve kabızlığı, şişkinliği ve gazı önler. İçinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunan kırmızı erik kabızlık sorunlarında mutlaka önerilir. Bunun yanında serbest radikallerle savaşma özelliğindeki kırmızı erik özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerinden korunmak için de yenilebilir.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 21:55
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  2. kırmızı eriğin faydası
  3. kırmızı eriğin yararları
  4. kırmızı eriğin faydaları
  5. kilo verme
  6. bağırsak sağlığı
  7. kabızlık
  8. demir emilimi

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