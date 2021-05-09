Kırmızı bültenle aranan Türk Yunanistan'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla ilgili yargılanan ve hakkında İnterpol'ün kırmızı bülten çıkararak aradığı ismi açıklanmayan bir kişi Yunanistan'ın Meriç (Evros) iline bağlı Kumçiftliği'nde (Orestiada) polis kontrolü sırasında yakalandı.

Polis uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Türkiye tarafından kırmızı bültenle arandığı anlaşılan, adı açıklanmayan bu kişinin sorgusunda 23 Nisan 2021 tarihinde yasadışı yollardan Meriç Nehri'ni geçerek, Yunanistan'a giriş yaptığını da belirledi.

Hakkında işlemler sürerken geçici olarak serbest bırakılan kişinin 7 Mayıs tarihinde tekrardan gözaltına alındığı ve adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.