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Gündem Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Hatay sınırında kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan terörist olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:50:00 -
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Hatay sınırında yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

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