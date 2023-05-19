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Gündem Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Gündem

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 01:54:00 -

HDP destekli 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için PKK elebaşı Remzi Kartal oy istedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına bir yenisi daha eklenirken kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal da Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulundu.

"Oylarımızı Kılıçıldaroğlu'na vermeliyiz"

HDP destekli 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy çağrısında bulunan PKK elebaşı Remzi Kartal "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" dedi.

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