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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 2 terörist enselendi

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 2 terörist, Suriye sınır hattında yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 21:23
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 2 terörist enselendi

Terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerin yasa dışı yollardan yurda gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, İnanlı köyü sınır hattında düzenledikleri operasyonda, Suriye tarafından yurda kaçak yollarla geçtiği tespit edilen iki teröristi yakaladı. Kimlik kontrollerinde, Fas uyruklu Fransa vatandaşları R.L. ile S.İ. olduklarını belirlenen teröristlerin kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:23
  1. Kilis
  2. deaş
  3. yakalandı

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