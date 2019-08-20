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’Kırmızı altın’da hasat zamanı

Akdeniz Bölgesinin meyve ve sebze ambarı Korkuteli’nde salçalık domates üretiminde hasat başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:57
’Kırmızı altın’da hasat zamanı

Akdeniz Bölgesinin meyve ve sebze ambarı Korkuteli’nde salçalık domates üretiminde hasat başladı. Korkuteli ovasında üretimi yapılan salçalık domates, kalite ve yüksek rekolte tahminleri üreticiyi mutlu ediyor.


Türkiye’nin ve Antalya’nın en önemli domates üretim merkezlerinden Korkuteli’nde kırmızı altın olarak tabir edilen salçalık domatesin yeni sezon hasadına başlandı. Kargalık ovasında ilk hasat üretici Osman ve Tayfun Küçükkeskin kardeşler tarafından yapıldı.


Korkuteli ovasında geçtiğimiz sezona göre salçalık domates ekiminin yüzde 50 fazla olduğuna dikkat çeken üretici Osman Küçükkeskin, bu sezon güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.


Korkuteli’nde en önemli tarımsal üretimlerinden kırmızı altın hasadına başlandığını vurgu yapan Küçükkeskin, “Geçen sezon yaklaşık 75 dekar olan domates ekili alanı, bu dönem 100 dekar alana çıkardık. Salçalık domatestedekar başına8-10 ton arası ürün beklendiğini biliyoruz. Bu üründe dekar başına 10 ton ürün masrafa çıkıyor, on ton üzeri ürün ise üreticinin cebine kar kalmaktadır” dedi.


Küçükkeskin, üreticinin geçen yıllarda doğal afetler nedeniyle büyük ölçüde zarar ettiğini dile getirerek, “Üretici geçen yıl istediğini alamadı, verim düşüklüğü yaşadı. Ayrıca girdi maliyetlerimiz de çok yüksek. Bundan dolayı ekim alanında yüzde 10 daralma olduğunu görüyoruz ancak bizim çiftçimiz salçalık domates üretiminde çok başarılı. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Doğal afet olmadığı sürece çok kaliteli ürün yetiştiriyoruz. Şu anda domateslerimizde her şey yolunda gidiyor. Rekoltede beklediğimizin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Şuna tarlada günlük toplama yapılıyor ve domateslerin çok kaliteli olduğunu gördüm. Domatesi özen göstererek üretiyoruz. Bu yıl yetişen domatesin önceki yıllara göre daha kaliteli olduğunu görüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:57
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