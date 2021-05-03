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Yaşam Kirman nerede?
Yaşam

Kirman nerede?

Büyük Selçuklu Devleti'nin dönemini ve kuruluşunu ekranlara taşıyan ve geniş takipçi kitleleri tarafından izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümünde geçen Kirman merak kazandı. Peki, Kirman nerededir? Kirman ne ifade ediyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-03 23:28:00 -
Kirman nerede?

TRT1’in dizisi Uyanış Büyük akşamı olduğu gibi her pazartesi ekrana geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk işlenmektedir. Dizinin bu haftaki bölümünde Kirman şehri dikkat çekti. İzleyenler Kirman nerede? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Kirman şehri ile ilgili detaylar...

Kirman nerededir?

Kirman (Farsça: کرمان, Kermān), İran'ın aynı isimli Kirman Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir.

Başkent Tahran'a 1076 km uzaklıktaki şehrin nüfusu 496.684 (2006)'dir.[1] Şehir Lut Çölü'nün sıcak ikliminde olmasına rağmen yüksek irtifasından (1755 m.) dolayı oldukça ılıman bir iklime sahiptir. Şehirdeki en önemli ekonomik faaliyet fıstık üretimidir ki şehir İran'da fıstığıyla meşhurdur. Ayrıca halı üretimi ve tekstil de gelişmiştir.

 

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