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Kırkpınar'da tarihi rekor!

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 bin 228 pehlivan güreşmek için kayıt yaptırdı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
Kırkpınar'da tarihi rekor!

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, bugün de devam eden kayıtlar için pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu'na geldi.
Tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.
Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı.

EN ÇOK KAYIT KÜÇÜK ORTA - KÜÇÜK BOY KATEGORİSİNDE

En çok kayıt 328 pehlivanla küçük orta küçük boy kategorisine yaptırıldı. Baş kategorisinde ise 57 pehlivan güreşecek.
Kayıt sayısına göre 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde katılım rekoru kırıldı. Geçen yıl 2 bin 197 pehlivan Kırkpınar'da güreşmişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
  1. Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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