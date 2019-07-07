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Kırkpınar’da Kocaelili Faruk Akkoyun çeyrek finalde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun, rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı yenerek Edirne Kırkpınar Güreşlerinde çeyrek finale yükseldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:24
Kırkpınar’da Kocaelili Faruk Akkoyun çeyrek finalde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun, rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı yenerek Edirne Kırkpınar Güreşlerinde çeyrek finale yükseldi.


Büyük mücadelelere sahne olan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsğor’un Kandıralı güreşçisi Faruk Akkoyun rakibi Hüseyin Gümüşalan’ın sırtını yere getirerek çeyrek finale adını yazdırdı. Kırkpınar Güreşlerinin 2013 ve 2017 yıllarında altın kemere uzanan ‘sarı fırtına’ lakaplı İsmail Balaban, üçüncü tur müsabakasında rakibi Antalyalı başpehlivan olan Mustafa Kemal Karaboğa’yı kısa sürede yenerek, adını çeyrek finale yazdıranlar arasında oldu. Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakasında, güreş sevenlerin favori isimlerinden olan Ali Gürbüz ise rakibi genç başpehlivan İsmail Koç’u kısa sürede yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı. Ayrıca geçen yılın şampiyonu Başpehlivanı Orhan Okulu da üçüncü turdaki rakibi Süleyman Aykırı’ya karşı galip gelerek, altın kemer yoluna firesiz olarak devam etti.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde çeyrek finale adını yazdıran başpehlivanlar ise İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu oldu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:24
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