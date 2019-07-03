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Kırkpınar’da bu yıl rekor katılım bekleniyor

Bu yıl 658.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
Kırkpınar’da bu yıl rekor katılım bekleniyor

Bu yıl 658. kez düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı. Sarayiçi Er Meydanı’nda, dualı çayır 5-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak yağlı güreşler öncesi geçen yılın 2 bin 300 olan pehlivan katılım rekorunun kırılması bekleniyor.


Bu yıl 658’incisi gerçekleştirilecek olan ‘Bitmeyen güreşin, devam eden efsanesi’ tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bir günde ortalama yaklaşık bin 300 pehlivan kayıt yaptırdı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 05 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için Edirne’ye gelen pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu’nda hazırlanan kayıt alanında kayıt işlemleri devam ediyor.


Kayıt işlemleri sırasında ilk olarak tartılan pehlivanlar, kilolarına göre güreşecek boylara ayrıldı. 14 boyda mücadele edecek pehlivanlar, kaydın son işleminde güreşecekleri boylarda ilk tur güreşinde rakip için kura çekimlerini yaparak, kayıt işlemlerini tamamlıyor.


Pehlivanlar, Kırkpınar Er Meydanı’nda, Minik 1, Minik 2, Tozkoparan, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivan kategorilerinde dualı çayır Er Meydanı’nda güreşecek.



"Yeni bir kayıt rekoru bekliyoruz"


Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, bu yıl Kırkpınar’a 2 binin üzerinde rekor bir katılım beklediklerini belirterek, "Yaklaşık 110’a yakına yakın kule hakemi, meydan hakemi ve cetvel hakeminden oluşan görevlimiz var. Şu anda kayıtlar başladı. Perşembe akşamı saat 6’ya kadar kayıtlarımız devam edecek. Bu yıl geçen seneden daha fazla bir katılım bekliyoruz, rekor bir katılım olacağını düşünüyoruz. Bu da Edirne’deki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kalitesini ortaya çıkartıyor. Zaten bütün güreşçiler yıl boyunca buraya katılmak için hazırlanır. Buraya katılmayan pehlivan kendini pehlivandan saymaz. Burada görev yapmayan hakem de kendini hakemden yana saymaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
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