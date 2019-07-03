0553 313 94 23

Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

-Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen:"Özellikle yağlı güreşte modern tekniklerin yanı sıra, eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar


EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsane pehlivanların uyguladığı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Hazırlıklarını Edirne Kent Ormanı'nda sürdüren pehlivanlar, Meriç Nehri kenarında atlı antrenörleri eşliğinde kum koşusu yaptı. Güreşçiler, ardından orman içinde dev araç lastikleri ve kalın urganlarla çalışıp, balyozla taş kırdı.

Geleneksel yöntemlerle kuvvet toplayan pehlivanlar, çalışmalarını taktik antrenmanlarla tamamladı.


- Doğudelen: "Eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz"


Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların Kırkpınar'a efsanevi pehlivanlar gibi hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar öncesi çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Doğudelen, "Özellikle yağlı güreşte modern tekniklerin yanı sıra, eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz. Bu anlamda eski pehlivanlarımızı araştırıp, evlerine gittik. Doğdukları ülkelere gidip antrenman modellerini öğrendik. Bunların başında halat çekme, balyozla taş kırma, kum koşuları var. Bunları kendi antrenmanlarımıza ekledik." ifadelerini kullandı.

Geleneksel çalışma modellerinin karşılığını, aldıkları madalyalarla gördüklerini dile getiren Doğudelen, "Bugün Koca Yusuf'un evinde antrenman taşı duruyor. Biz gittik ve onu yerinde gördük. Bugün 3-4 başpehlivan o taşı kaldıramaz. Oradaki yaşlı insanlardan öğrendiğimiz antrenman metotlarını burada uyguluyoruz. Sporcularımız da adapte oldu. Onlar için de çok güzel oluyor. Atalarının antrenman modelleriyle çalışmak onlara ayrı bir motivasyon oluşturdu." diye konuştu.

Güreşçi Atakan Makas da geleneksel antrenman modellerinin faydasını gördüğünü belirterek, "Bir nevi 'acı kuvvet' oluyor. Geleneksel antrenmanlar gücümüzü ortaya çıkarmada daha etkili. Koca Yusuf'un, Kel Aliço'nun çalıştığı modelde antrenman yapmak, bize manevi olarak güç veriyor." şeklinde görüş belirtti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  1. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. geleneksel yöntemler
  3. Güreş
  4. pehlivan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreterliğine getireceği Yavuz Erkut’a bak sen! Vergi ve kaçak akaryakıt denetime ‘rutin denetim’ süsü
    1. İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreterliğine..
    2. Başkan Akın güreşçileri Kırkpınar’a..
    3. Gazzelilerden açlık grevindeki..
    4. Mezitli’de sahte içki denetimi
    5. Hafter güçlerinin kalleş saldırısında..
    6. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    7. ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    8. Edremit Kent Konseyi’nden, Kaymakam..
    9. Bu yöntem şeytanın aklına gelmez
    10. İstanbul'da hava destekli operasyon!
    11. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    12. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    13. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    14. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    15. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    16. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    17. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    18. Turizmciler ulaşımı konuştu
    19. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    20. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    21. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    22. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    23. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    24. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    25. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    26. İBB’de 3 yeni atama!
    27. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    28. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    29. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    30. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz