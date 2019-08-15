Kırkpınar Sanat Akşamları başlıyor

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Sanat Akşamları’nda Cem Adrian, Erol Evgin, Ferhat Göçer, Birsen Tezer ve Nazan Öncel sahne alacak.

Başladığı günden itibaren konserler, tiyatrolar, çocuk oyunları ve müzikallerle konser ve etkinlik hayatına yön veren Kırkpınar Sanat Akşamları, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu’nda 11’nci kez misafir edecek.

Etkinlik programı kapsamında Sapanca Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan; ‘Haydi Masallara’ isimli çocuk tiyatrosu 27 Ağustos Salı günü saat 20.30, ‘Sev Kardeşim’ isimli çocuk tiyatrosu 3 Eylül Salı günü saat 20.30 ve ‘Süper 5’ler Takımı’ isimli çocuk tiyatrosu 10 Eylül Salı günü saat 20.30’da sahne alacak. Etkinliğin konserler bölümü ise 29 Ağustos saat 21.30’da Cem Adrian konseri ile başlayacak. 1 Eylül’de ise sanat yaşamının 50. yılını kutlayan Erol Evgin, Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 7 Eylül’de Ferhat Göçer, 8 Eylül’de Birsen Tezer konserleri ile devam edecek olan 11. Kırkpınar Sanat Akşamları 14 Eylül’de gerçekleşecek Nazan Öncel konseri ile sona erecek.