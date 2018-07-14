Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri tamamlandı.



Çeyrek final yolunda karşılaşan Recep Kara-Ali Gürbüz mücadelesinde, video hakem uygulaması ile karar vererek, Ali Gürbüz’ün çeyrek finale çıktığı ilan edildi.







Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin üçüncü tur başpehlivanlık müsabakalarına, Recep Kara-Ali Gürbüz mücadelesi damga vurdu. Normal süresinde yenişme olmayınca Kara-Gürbüz başpehlivanlar, puanlamaya kaldı. Puanlama güreşinde, birbirlerine hamle yapan her iki pehlivan, kendisinin kazandığını ilan etmek isteyince, Kule Hakem Komitesi ‘VAR’ video hakem uygulaması ile kararı açıklayacaklarını duyurdu.





SAHA VE TRİBÜNLER KARIŞTI



Kırkpınar Kule Hakem Komitesi’nin kararı açıklaması gecikince, her 2 başpehlivanın da kulüp güreşçileri, antrenörleri ve yakınları, tepki göstermeye başladı. Antalyalı ve Ordulu güreş severlerin yoğun olarak bulunduğu tribünlerden de ‘Ali’ ve ‘Recep’ sesleri yükselmeye başlayınca, tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşandı ve polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

VİDEO HAKEM İLE KARAR VERİLDİ



Kırkpınar Kule Hakem Heyeti’nin video görüntülerini incelemesinin ardından oy çokluğuyla kazanan tarafın Ali Gürbüz olduğu ilan edildi ve Gürbüz adını çeyrek finale yazdıran isim oldu.

Kara, kule hakem tribününe çıktı



Video hakem sistemi kararı ile yenildiği açıklanan başpehlivan Recep Kara ve kulüp arkadaşları, kule hakem tribününe girmek istedi. Başpehlivan Kara, ayrıca çevredekilerin getirdiği cep telefonu görüntülerini kule heyetine göstermek isteyerek, hakem heyetine cep telefonunu fırlattı. Demir kapıların bulunduğu bölümde kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından, Recep Kara ve beraberindeki 2 kulüp güreşçisi arkadaşı ile güreş görüntülerini izlemek için tribün bölümüne alındı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polis ekiplerinin tribün girişini boşaltması ile son buldu.

'BENİM İÇİN KIRKPINAR BİTMİŞTİR'



Başpehlivan Recep Kara, video hakem sistemindeki yenişme anını izledikten sonra sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, “Bu anlattıklarımı olayın sıcağı ile nabız yüksek olarak anlatmıyorum. Şu anda tamamen kendimdeyim, hür irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu Er Meydanı’ndayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum bu sahada. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş Ali Gürbüz ile yaptığım müsabakada verilmiyorsa eğer benim bir daha Kırkpınar’da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir” dedi.



2 hakem görevden alındı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur müsabakasını izleyen iki hakemi görevden aldığını söyledi.