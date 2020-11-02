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Aktüel Kırklareli'nde yakalanan iki sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü
Aktüel

Kırklareli'nde yakalanan iki sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:27:32 -
Kırklareli'nde yakalanan iki sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan Irak uyruklu 2 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde Irak uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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