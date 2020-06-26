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Aktüel

Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel, sikke ve mühür ele geçirildi

İki zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:25:30 -
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel, sikke ve mühür ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 211 sikke, 5 yüzük, 2 mühür ve bronz heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda tarihi eser niteliğinde 211 gümüş ve bronz sikke, 11 obje, 5 yüzük, 2 mühür, bronz heykel ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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