Kırklareli'nde sağanakta ürünleri zarar gören üreticiye ücretsiz tohum verilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince ürünleri sağanak ve doludan zarar gören çiftçilere ücretsiz tohum verilecek.

Birlik Başkanı Ali Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Çayırlı, Kızılcıkdere ve Üsküpdere köylerinde sağanak ve dolu nedeniyle birçok üreticinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Mağduriyetin giderilmesi için çiftçilere ücretsiz tohum verileceğini aktaran Dermenci, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşanan doğal afetler nedeniyle özellikle ekili tarlaların hemen hemen tamamı zarar gören Çayırlı, Kızılcıkdere ve Üsküpdere köylerimizdeki tüm yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Böyle günler bizlere birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak her zaman üreticimizin yanındayız."

Dermenci, yağışın yol açtığı yaraları el birliği ile saracaklarını bildirerek, "Birlik olarak üreticilerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarmak adına, yüzde yüzü zarar gören ve tarlalarını tekrar ekmek isteyen üyelerimizin silajlık mısır ve ayçiçeği tohumlarını bedelsiz olarak karşılayacağız. Gün birlik günüdür ve birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.







