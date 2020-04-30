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Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:30:12 -
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyarken, dışarıya çıkmak zorunda kalanlar ise yağıştan olumsuz etkilendi.

Kimi şemsiye, naylon poşet, karton kutu ile yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarında yağışın dinmesini bekledi.

Bu sırada sokak köpeklerinin de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenen F-5 savaş uçağının altına girerek yağmurdan korunmaya çalışması dikkati çekti.

Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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