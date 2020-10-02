  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı
Aktüel

Kırklareli'nde özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

36 sürücüye toplam 41 bin 64 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:48:24 -
Kırklareli'nde özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 10 farklı bölgede sabit ve 19 mobil ekip tarafından gerçekleştirilen denetimde, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi.

Çalıntı motosikleti kullanırken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 35 motosiklet ekiplerce trafikten men edildi. Motosikletler, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 36 sürücüye toplam 41 bin 64 lira ceza uygulandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarında aranma kaydı olan bir şüpheli yakalandı. Bir zanlının ise üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Gündem

Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, araları..
Oda TV'den ihanet!
Gündem

Oda TV'den ihanet!

Karanlık Oda TV, Türkiye'yi karalamak için 'yine' bir skandala imza attı.

Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay