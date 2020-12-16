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Aktüel Kırklareli'nde otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Kırklareli'nde otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 08:39:32 -
Kırklareli'nde otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza K. (47) idaresindeki 59 AC 611 plakalı otomobil ile Ümit I. (59) yönetimindeki 34 JB 7097 plakalı tır, D-100 karayolu 3. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Hamza K. ile Volkan B. (39), itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar,112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


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