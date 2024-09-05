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Yerel Kırklareli'nde otluk alanda yangın
Yerel

Kırklareli'nde otluk alanda yangın

Yeniakit Publisher
2024-09-05 17:54:00 -
Kırklareli'nde otluk alanda yangın

Kırklareli'nde otluk alanda yangın çıktı. Polis ekipleri bidonlarda söndürmeye destek verdi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Barajı yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın bağ evlerinin yakınlarına sıçradı. Bunun üzerine yangının daha çok yayılmaması için bölgeye intikal eden polis ekipleri buldukları şişeler ile destek verdi.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye, Orman İşletme, İl Özel idaresi ve TOMA müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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