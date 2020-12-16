  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı
Aktüel

Kırklareli'nde okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak sıralardaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:36:07 -
Kırklareli'nde okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yeniden başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde okul öncesi eğitim kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime yeniden geçildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim" konulu yazısına istinaden İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi anaokulu, özel eğitim anaokulu ile uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı vurgulanan açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün itibarıyla başlandığı kaydedildi.

- Öğrenciler ders başı yaptı

Kararın açıklanmasının ardından okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak, okul binalarına girişleri sağlandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarındaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'
Dünya

Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'

Norveç'in köklü gazetelerinden Dagbladet, Suudi Arabistan'ın 2018 yılında muhalif İyad el-Bağdadi'yi öldürtmek için ülkeye infaz ekibi gönde..
Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri
Gündem

Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesa..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay