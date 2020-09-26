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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 16 bin 650 lira ceza
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 16 bin 650 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:55:52 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 16 bin 650 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize, Babaeski, Lüleburgaz ile Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye toplam 16 bin 650 lira ceza yazdı.

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