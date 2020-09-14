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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirini ihlal eden kişi, karantina süresini yurtta tamamlayacak
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirini ihlal eden kişi, karantina süresini yurtta tamamlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:28:08 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirini ihlal eden kişi, karantina süresini yurtta tamamlayacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi karantina süresini yurtta geçirecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin en üst seviyede devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan A.Ç'nin karantinada olması gerekirken, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişi il merkezimizdeki yurdumuzda karantinaya alınmıştır. Bundan sonraki süreçte karantina ihlali yapan vatandaşlarımız hakkında cezai işlem uygulanarak karantina sürelerini yurtlarda tamamlamaları sağlanacaktır."

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