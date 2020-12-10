Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kırklareli'nde tedbirlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulamalarına ağırlık verdi.

Ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı üzerine denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda maske ve sigara denetimlerini de sürdürüyor.

Kontrollerde, vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi. Normal günlerde yaya trafiğinin yoğun olduğu meydanlarda da insan kalabalığının büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç, vatandaşların neredeyse tamamının maske taktığını belirtti.



Denetimlerden memnun olduklarını bildiren Tunç, "Kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin" ifadesini kullandı.