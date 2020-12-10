  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

Denetimlerde, vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğu görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:20:47 -
Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kırklareli'nde tedbirlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulamalarına ağırlık verdi.

Ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı üzerine denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda maske ve sigara denetimlerini de sürdürüyor.

Kontrollerde, vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi. Normal günlerde yaya trafiğinin yoğun olduğu meydanlarda da insan kalabalığının büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç, vatandaşların neredeyse tamamının maske taktığını belirtti.

Denetimlerden memnun olduklarını bildiren Tunç, "Kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 9 ilin vaka sayılarının düştüğünü söyledi. Bakan Koca, "İst..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay