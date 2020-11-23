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Aktüel Kırklareli'nde kız kardeşiyle erkek arkadaşını öldüren sanık müebbet ve 27 yıl hapse çarptırıldı
Aktüel

Kırklareli'nde kız kardeşiyle erkek arkadaşını öldüren sanık müebbet ve 27 yıl hapse çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:42:14 -
Kırklareli'nde kız kardeşiyle erkek arkadaşını öldüren sanık müebbet ve 27 yıl hapse çarptırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kız kardeşiyle onun erkek arkadaşını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa müebbet ve 27 yıl bir ay hapis cezası verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Abdulvahap Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz yargılanan baba Abdulkadir Y. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Sanık Abdulvahap Y, pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Abdulvahap Y, kız kardeşinin zorla alıkonulduğunu iddia ederek, "Babamın o anki üzüntüsünü gördüm. Bunun üzerine silaha davrandım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, tutuklu sanık Abdulvahap Y'nin kardeşi Tuğba Y'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Caner A'ya yönelik aynı suçtan 25 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet"ten de 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedildiğini açıkladı.

Koçer, sanık Abdulkadir Y'nin kasten öldürme suçlarından beraatine, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini belirtti.

- Olay

İki yıl önce Sögütçük Çeşme Sokağı'nda silahla vurulan Tuğba Y. (27) ve arkadaşı Caner A. (34), Kırklareli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının ardından otomobille kaçan Tuğba Y'nin babası Abdulkadir Y. (53) ve ağabeyi Abdulvahap Y. (30) yakalanmıştı. Hakimlikçe tutuklanan iki şüpheliden baba Adulkadir Y. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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