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Aktüel

Kırklareli'nde kimliklerini unutan öğrencilere motosikletli polis yardım etti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:04:09 -
Kırklareli'nde kimliklerini unutan öğrencilere motosikletli polis yardım etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, kimlikleri olmadığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna katılamama riskiyle karşı karşıya kalan iki öğrenci, yunus polislerinin çabasıyla sınava girebildi.

Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girecek Edanur Köse ve Beyza Horuz, kimlikleri yanlarında olmadığı için sınavın yapılacağı binaya alınmadı.

İki öğrenci, bina girişindeki polislerden yardım istedi.

Polis ekipleri, iki öğrenciyi motosiklet ile Lüleburgaz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürdü.

Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Köse'nin, okula götürüleceği sırada, "Gerçekten başarısız bir öğrenci olsam üzülmeyeceğim ama başarılıyım." demesi üzerine polis ekipleri, stres yapmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Daha sonra polis motosikletine binen öğrenciler sınava girecekleri okula götürüldü.

Köse ve Horuz, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınava alındı.

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