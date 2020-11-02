Kırklareli'nde karantinada olması gereken bir kişi trafik uygulamasında yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan bir kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Jandarmanın Babaeski ilçesinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimine takılan bir otomobilin sürücü H.M'nin karantinada olması gerektiği saptandı.
Alıkonulan H.M, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi ve 3 bin 150 lira ceza kesildi.