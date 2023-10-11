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Yerel Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu
Yerel

Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-11 14:54:00 -
Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu

Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Ekiplerce 9 adrese baskın yapılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada; 8 sikke, dedektör, çapa, 8 bin 506 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram tütün, sigara sarma makinesi, cinsel içerikli ürünler ile şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

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