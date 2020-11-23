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Aktüel Kırklareli'nde HES kodu sorgulamasıyla karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde HES kodu sorgulamasıyla karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:08:52 -
Kırklareli'nde HES kodu sorgulamasıyla karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptıkları belirlenen 25 kişi yakalandı.

Kentte Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde son bir haftada karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza yazılan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.


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