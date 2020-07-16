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Aktüel

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

25 küçükbaş hayvan telef oldu, bir ahır ve saman balyaları zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:19:55 -
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ceylanköy köyünde Tufan Tükek'e ait çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlikte çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu, bir ahır ve saman balyaları zarar gördü.

Öte yandan, çiftlikteki diğer büyük ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgeye alındı.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.


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