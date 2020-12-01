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Aktüel Kırklareli'nde gasp iddiası
Aktüel

Kırklareli'nde gasp iddiası

Engelli bir vatandaşın parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıya, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:34:07 -
Kırklareli'nde gasp iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde engelli bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Nadırlı köyünde bedensel engelli M.Ö. ile ağabeyi A.Ö'nün önünü kesen 3 kişi, iddiaya göre zorla para istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliler S.K, U.K. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması zorunlu sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

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