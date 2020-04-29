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Aktüel

Kırklareli'nde evlerinden çıkmayan vatandaşların kitap ihtiyaçları karşılanıyor

2020-04-29 11:45:35 -
Kırklareli'nde evlerinden çıkmayan vatandaşların kitap ihtiyaçları karşılanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşların, Valilik WhatsApp hattından talepte bulundukları kitapları, evlerine ulaştırılıyor.

Kırklareli Valiliğince, yaklaşık bir ay önce "Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor Projesi" kapsamında kentin birçok noktasına "panik yapma kitap oku" sloganıyla kitaplıklar konuldu.

Bazı vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıktıklarında, kitap ihtiyaçlarını kitaplıklardan karşılıyor.

Evlerinden çıkmayan ya da köylerde yaşayan vatandaşlar ise kitap ihtiyaçlarını WhatsApp hattından bildiriyor.

Kitaplar vatandaşlara en kısa sürede ulaştırılıyor.

Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde ikamet eden İskender Akcan da kitap isteğinin karşılanması üzerine sosyal medya hesabından, "Köyüme kadar kitap gönderen Valimiz Osman Bilgin'e teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

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