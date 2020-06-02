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Aktüel

Kırklareli'nde evin mutfağında yaşanan patlamada 3 yaşlı kardeş yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:46:48 -
Kırklareli'nde evin mutfağında yaşanan patlamada 3 yaşlı kardeş yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Pancarköy'de İsmet Yoldaş'a ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından çıkan yangında İsmet (75), Nezihe (78) ve Nazmiye Tanyoldaş (86) yaralandı. Yaralı 3 kardeş 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.



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