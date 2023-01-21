Kırklareli'nde evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Yayla Mahallesi'nde oturan Habibe Peri'nin (62) tek katlı evinin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edip söndürmeye çalışan Peri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen Peri, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.